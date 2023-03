Napoli Primavera | Frustalupi svela un retroscena | “Gli ho fatto vedere un’immagine del Napoli di Spalletti | è l’esempio migliore”

(Di sabato 11 marzo 2023) Ilritrova la vittoria in casa, gli azzurrini, dopo tre partite in cui hanno ottenuto solo un punto, riescono a battere il Cagliari grazie ad una rete del talento spagnolo Alastuey. La squadra diè in piena lotta per non retrocedere ma con questa convincente vittoria, i partenopei possono preparare le prossime gare con maggiore tranquillità e fiducia. Proprio il tecnico azzurro, nella consueta intervista post-partita, ha analizzato il match del. Di seguito quanto evidenziato: Sulla vittoria: “I ragazzi oggi hanno interpretato bene la partita, abbiamoun grande gol su uno schema, sono molto contento. Avremmo potuto raddoppiare e gestire meglio la palla, ma venivamo da due sconfitte quindi i ragazzi hanno difeso con ...

RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Cagliari 1-0 (11'Alastuey): vittoria meritata e fondamentale! Tutto Napoli

Napoli e Cagliari Primavera si affrontano per la 23esima giornata del campionato Primavera 1: seguila in diretta con noi! Napoli e Cagliari Primavera scendono in campo alle ore 11:00 per la 23esima ...Gli uomini di Filippi cadono contro i partenopei LA GARA. Il Cagliari non passa in trasferta contro il Napoli. Gli azzurri s’impongono per 1-0 grazie a una rete di Jorge Alastuey all’11’, bravo ad app ...