Napoli, Ostigard: "Sto giocando poco ma cerco di dare sempre il massimo'' (Di sabato 11 marzo 2023) Leo Ostigard, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "VG Sporten", emittente norvegese giunta a Castel Volturno per raccogliere le impressioni del difensore. Ecco le dichiarazioni rese a Herman Folvik: "Sto giocando poco? Lo so, a nessuno fa piacere restare seduto in panchina, ma cerco di dare sempre il massimo. Sia in allenamento che quando ne ho la possibilità. Ho sempre detto che voglio giocare le partite, e ovviamente a volte è dura. -afferma Ostigard conje riporta Napoli Magazine - Ma bisogna anche tenere alto il morale, e qui ho giocato delle belle partite con grandi momenti, come in Champions League. Il mio futuro? Ovviamente è qualcosa a cui devo pensare. Ma ho ancora fiducia ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Leo, difensore del, ha rilasciato un'intervista a "VG Sporten", emittente norvegese giunta a Castel Volturno per raccogliere le impressioni del difensore. Ecco le dichiarazioni rese a Herman Folvik: "Sto? Lo so, a nessuno fa piacere restare seduto in panchina, madiil. Sia in allenamento che quando ne ho la possibilità. Hodetto che voglio giocare le partite, e ovviamente a volte è dura. -affermaconje riportaMagazine - Ma bisogna anche tenere alto il morale, e qui ho giocato delle belle partite con grandi momenti, come in Champions League. Il mio futuro? Ovviamente è qualcosa a cui devo pensare. Ma ho ancora fiducia ...

