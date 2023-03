Napoli, Ostigard: “Mi sento in buona forma fisica e credo di essere pronto per giocare” (Di sabato 11 marzo 2023) Leo Ostigard, difensore del Napoli, ai microfoni di VG Sporten ha palato della sua esperienza in azzurro e di progetti per il futuro. Il difensore norvegese Leo Ostigard ha rilasciato un’intervista all’emittente sportiva norvegese VG Sporten, dove ha parlato del suo attuale ruolo di riserva nel Napoli e del suo futuro nella squadra partenopea. Ostigard ha ammesso che non è contento di giocare poco, ma che lavora sodo in ogni allenamento e quando ha l’opportunità di scendere in campo, cercando di dare sempre il massimo. Tuttavia, il difensore ha anche affermato che giocare poche partite non lo scoraggia, e che ha avuto grandi momenti in campo, specialmente durante la Champions League. “Sto giocando poco? Lo so, a nessuno fa piacere restare seduto in panchina, ma cerco ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Leo, difensore del, ai microfoni di VG Sporten ha palato della sua esperienza in azzurro e di progetti per il futuro. Il difensore norvegese Leoha rilasciato un’intervista all’emittente sportiva norvegese VG Sporten, dove ha parlato del suo attuale ruolo di riserva nele del suo futuro nella squadra partenopea.ha ammesso che non è contento dipoco, ma che lavora sodo in ogni allenamento e quando ha l’opportunità di scendere in campo, cercando di dare sempre il massimo. Tuttavia, il difensore ha anche affermato chepoche partite non lo scoraggia, e che ha avuto grandi momenti in campo, specialmente durante la Champions League. “Sto giocando poco? Lo so, a nessuno fa piacere restare seduto in panchina, ma cerco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Napoli Ostigard: “Essere in panchina non mi fa piacere lavoro sodo per essere pronto” - #Napoli #Ostigard: #“Essere… - napolipiucom : Napoli, Ostigard: 'Essere in panchina non mi fa piacere, lavoro sodo per essere pronto' #napoli #Ostigard #serieA… - CalcioNapoli24 : - infoitcultura : Ostigard: “Stare in panchina non mi piace, ma do il massimo per il Napoli” - napolipiucom : Ostigard: 'Stare in panchina non mi piace, ma do il massimo per il Napoli' #CalcioNapoli #napoli #Ostigard… -