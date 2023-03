Napoli | Kvara e l'esultanza social con sfottò alla Juve | 'Fino alla fine'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - annatrieste : Tutti a meravigliarsi del fatto che Kvara si sia esposto pubblicamente contro Putin. Ma stiamo parlando di un giova… - caterinabalivo : Ma che gol ha fatto Kvara?! È un extraterrestre! Forza Napoli Sempre, Kim-Kim-Kim, Amir e la capolista se ne va!… - elena_1714 : RT @ka_dge: Il Mister che ha apprezzato il capolavoro ?? #Napoli #Kvara - GiuseppeTuccil3 : RT @CorSport: MA CHE COSA HA FATTO KVARA?!?!?! ?????? #corrieredellosport #napoli #kvaratskhelia -

Curioso dover esordire contro la squadra proprietaria del cartellino (causa infortunio al polso di Meret). Un tempo tranquillo, poi tre buoni interventi per far capire che è da. Ilparte bene e si rende pericoloso dopo poco più di cinque minuti con un sinistro dal limite di Politano, su cui Musso è attento. Poco dopo la squadra di Spalletti ci prova con Kvaratskhelia ...A inizio ripresa Osimhen cerca il gol in rovesciata, lo trova successivamentecon una magia. Rrahmani firma il raddoppio. Il tabellino di- Atalanta 2 - 0 ( GLI HIGHLIGHTS ) ...

Gasperini in conferenza: "Napoli non ha tirato molto, l'ha decisa Kvara! Vedo bene Napoli in Champions" Tutto Napoli

Il Napoli prosegue nella sua cavalcata verso lo scudetto ... ora il suo mirino si posizionerà sulla porta di Trapp e sulla qualificazione ai quarti di Champions. Intanto Kvara vola: numeri da capogiro ...Su Spalletti Su Spalletti: "È stato molto umano con me da quando sono arrivato, i primi sei mesi a Firenze sono stati duri e non avevo più voglia di giocare. Avevo perso la… Leggi ...