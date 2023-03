Napoli, Juan Jesus: «Abbiamo lavorato per riprendere i tre punti» (Di sabato 11 marzo 2023) Juan Jesus, difensore del Napoli ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato prima del match con l’Atalanta a Dazn. SETTIMANA – «Abbiamo lavorato tanto, Abbiamo provato cosa fare in questa gara. La partita con la Lazio è stata diversa, ma siamo pronti per oggi e proveremo a prenderci i tre punti che è molto importante». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023), difensore delha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni, difensore del, ha parlato prima del match con l’Atalanta a Dazn. SETTIMANA – «tanto,provato cosa fare in questa gara. La partita con la Lazio è stata diversa, ma siamo pronti per oggi e proveremo a prenderci i treche è molto importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

