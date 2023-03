Napoli, infortunio per Meret: c'è l'esordio di Gollini (Di sabato 11 marzo 2023) Non inizia nel migliore dei modi la sfida contro l'Atalanta per il Napoli. Già assenti Lozano causa infortunio e Mario Rui per squalifica,... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Non inizia nel migliore dei modi la sfida contro l'Atalanta per il. Già assenti Lozano causae Mario Rui per squalifica,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli, infortunio per Meret: c'è l'esordio di Gollini: Non inizia nel migliore dei modi la sfida contro l'Atalanta… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, infortunio per #Meret: le ultime novità sulle sue condizioni - Spazio_Napoli : Eintracht-Stoccarda, il calciatore dà forfait all’ultimo: è a rischio contro il Napoli? - napolipiucom : Raspadori torna prima o dopo la sosta? Le ultime novità di Spalletti #CalcioNapoli #napoli #Raspadori… - Luxgraph : Milan, infortunio Messias: il brasiliano salta Salernitana e Udinese -