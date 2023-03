(Di sabato 11 marzo 2023) Ilaffronterà l'alle ore 18 allo stadio Maradona. Partita che non vedrà in campo Mario Rui, Raspadori e Lozano.indisponibilità perche ha appena stilato l'elenco dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Napoli-Atalanta, i convocati di Luciano Spalletti: treassenti - Sportflash24 : ?Diretta #NapoliAtalanta 11 marzo 2023, #SerieA 26^ giornata 2022-23/ ? Probabili formazioni e calciatori convocat… - napolipiucom : Napoli-Atalanta, i convocati di Luciano Spalletti: treassenti #NapoliAtalanta #ForzaNapoliSempre - news_ferrara : Napoli, i convocati per l'Atalanta: tripla assenza per Spalletti - napoli_boston : RT @sscnapoli: ?? I convocati di #NapoliAtalanta ?? ?? #ForzaNapoliSempre -

Ilaffronterà l'Atalanta alle ore 18 allo stadio Maradona. Partita che non vedrà in campo Mario ... Tripla indisponibilità per Spalletti che ha appena stilato l'elenco deidove non ...- ATALANTA. Spalletti rende nota la lista deiche prenderà parte alla sfida delle 18:00 al Diego Armando Maradona. Comments comments- AtlantaSpalletti Di seguito la lista deidi mister Spalletti per- Atalanta di questa sera, Assente Lozano per infortunio oltre allo squalificato Mario Rui: ...

Atalanta, i convocati per il Napoli: la decisione su Palomino, Scalvini e Zappacosta Fantacalcio ®

Luciano Spalletti, per la gara di domani contro l'Atalanta, valuta una mossa a sorpresa a centrocampo. Dopo la sconfitta di venerdì scorso contro la Lazio, il Napoli riparte con un… Leggi ...All. Frustalupi Il Napoli Primavera affronta il Cagliari per la 23esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa il Centro Sportivo G. Piccolo di Cercola alle ore 11. I ...