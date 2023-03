Napoli, Gollini: "Con questo gruppo mi diverto a giocare'' (Di sabato 11 marzo 2023) Gollini: "Con questo gruppo mi diverto a giocare, in un ambiente come Napoli diventa tutto più facile, a Firenze è stata dura, Spalletti è stato molto umano con me, mi ha accolto come uomo prima che come giocatore" Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta. Queste le sue parole: ''Ringrazio Ciro Ferrara per i complimenti, ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in una squadra del genere, in un ambiente come Napoli tutto diventa più facile. -afferma Gollini - giocare con questi ragazzi è molto gratificante, ti diverti negli allenamenti, ti diverti a giocare, il debutto è sempre speciale e fare parte ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 marzo 2023): "Conmi, in un ambiente comediventa tutto più facile, a Firenze è stata dura, Spalletti è stato molto umano con me, mi ha accolto come uomo prima che come giocatore" Pierluigi, portiere del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta. Queste le sue parole: ''Ringrazio Ciro Ferrara per i complimenti, ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in una squadra del genere, in un ambiente cometutto diventa più facile. -affermacon questi ragazzi è molto gratificante, ti diverti negli allenamenti, ti diverti a, il debutto è sempre speciale e fare parte ...

