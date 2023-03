Napoli, Gollini: «A Firenze mi sentivo preso in giro, qui sono sereno» (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Gollini, al debutto con la maglia del Napoli: «É stato un debutto speciale soprattutto contro l’Atalanta» Debutto con il Napoli per Pierluigi Gollini, che ha parlato a fine partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. DEBUTTO – «Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in una squadra del genere tutto viene più facile. E’ bello giocare con loro, ti diverti, ci divertiamo in allenamento ed è stato un debutto speciale soprattutto contro l’Atalanta. Far parte di questo gruppo mi ha aiutato ad essere sereno e fare la partita che ho fatto». INTESA SUI LANCI PER OSIMHEN – «sono cose abbastanza naturali, ci alleniamo sempre tutti alla stessa maniera perché non fa differenza tra titolari e quelli che giocano di meno. Per un giocatore è una cosa che ti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di, al debutto con la maglia del: «É stato un debutto speciale soprattutto contro l’Atalanta» Debutto con ilper Pierluigi, che ha parlato a fine partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. DEBUTTO – «Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in una squadra del genere tutto viene più facile. E’ bello giocare con loro, ti diverti, ci divertiamo in allenamento ed è stato un debutto speciale soprattutto contro l’Atalanta. Far parte di questo gruppo mi ha aiutato ad esseree fare la partita che ho fatto». INTESA SUI LANCI PER OSIMHEN – «cose abbastanza naturali, ci alleniamo sempre tutti alla stessa maniera perché non fa differenza tra titolari e quelli che giocano di meno. Per un giocatore è una cosa che ti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Napoli, problema al polso per Meret Al suo posto gioca Gollini #SkySport #SkySerieA #SerieA - napolipiucom : Gollini, la rivelazione in diretta tv sulla Fiorentina: “Stavo male. Napoli invece è una famiglia' #Gollini… - CalcioNews24 : Napoli, Gollini: «A Firenze mi sentivo preso in giro, qui sono sereno» - solonapoli24 : Gollini: 'Grande partita, ho ritrovato me stesso da quando sono a Napoli, l'abbraccio prima del fischio d'inizio l'… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gollini a DAZN: “A Firenze mi sono sentito preso in giro, mentre a Napo… -