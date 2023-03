Napoli, Gollini: “A Firenze avevo perso la passione, sono stato preso in giro” (Di sabato 11 marzo 2023) “E’ stato molto umano con me da quando sono arrivato, i primi sei mesi a Firenze sono stati duri e non avevo più voglia di giocare. avevo perso la passione, ho vissuto dei momenti difficile e arrivando a Napoli ho ritrovato me stesso. Il mister prima di accogliermi come giocatore mi ha accolto come uomo”. Lo ha detto il portiere del Napoli Pierluigi Gollini dopo l’esordio in maglia azzurra nel match da ex con l’Atalanta. Chiaro il riferimento alla breve esperienza alla Fiorentina: “Non mi era mai capitato nella mia carriera di sentirmi presi in giro – aggiunge a Dazn -, siamo pagati per allenarci al massimo però per me il calcio è sempre stato la mia vita e quando non ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) “E’molto umano con me da quandoarrivato, i primi sei mesi astati duri e nonpiù voglia di giocare.la, ho vissuto dei momenti difficile e arrivando aho ritrovato me stesso. Il mister prima di accogliermi come giocatore mi ha accolto come uomo”. Lo ha detto il portiere delPierluigidopo l’esordio in maglia azzurra nel match da ex con l’Atalanta. Chiaro il riferimento alla breve esperienza alla Fiorentina: “Non mi era mai capitato nella mia carriera di sentirmi presi in– aggiunge a Dazn -, siamo pagati per allenarci al massimo però per me il calcio è semprela mia vita e quando non ...

