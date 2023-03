Napoli, giocatori dell’Atalanta riempiti d’insulti: risparmiati solo due calciatori (Di sabato 11 marzo 2023) Non è stata una bella accoglienza quella dei tifosi napoletani per i calciatori dell’Atalanta, i quali sono stati riempiti di insulti durante il loro arrivo in Campania per la sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti. solo due calciatori sono stati risparmiati da parte dei tifosi partenopei, l’ex Duvan Zapata e l’altro centravanti della squadra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Non è stata una bella accoglienza quella dei tifosi napoletani per i, i quali sono statidi insulti durante il loro arrivo in Campania per la sfida contro ildi Luciano Spalletti.duesono statida parte dei tifosi partenopei, l’ex Duvan Zapata e l’altro centravanti della squadra L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : @officialmaz A me pare che la Juventus abbia il monte ingaggi più alto della serie A (quindi dovrebbe avere i gioca… - Mario98211701 : @FMCROfficial non si vive di riconoscenza, perché se vuoi aprire un ciclo vincente alcuni giocatori vanno ceduti. Q… - ArchemodioTeide : @pasquale_caos Onestamente un capitano che inneggia alla chiusura e all'odio verso le altre squadre non lo voglio.… - IlPetrolier3 : @matt_2994 @idrocarburIover Nono lo so, era un discorso generale sui pregi e limiti di Inzaghi, citato Barcellona p… - SaverioTolomeo : @Clauzinho3 Ha la rosa più forte del campionato. Due giocatori per ruolo dello stesso livello o quasi... Ha un imbe… -