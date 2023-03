Napoli-Francoforte | domani si terrà un comitato sull’ordine pubblico | possibile divieto tifosi ospiti

(Di sabato 11 marzo 2023) È stato convocato perunper l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale verrà fatta una valutazione su come procedere nella vicenda dei biglietti per idella partita di Champions League. A quanto si apprende, non è comunque escluso che il provvedimento didi vendita dei tagliandi possa essere riproposto con una motivazione più circostanziata, proprio alla luce di quanto scritto dal Tar nella sua decisione. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliFrancoforte, domani si terrà un comitato sull'ordine pubblico: possibile divieto tifosi ospiti - ElvyAres : RT @angelo_forgione: Il #Tar accoglie il ricorso dell'#Eintracht. Liberi tutti a #Napoli, nonostante le premesse di Francoforte (e attenzio… - giovannaworld96 : RT @ultimoranet: #Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare al Maradona per l… - napolista : Da #Francoforte in arrivo a #Napoli 5mila tifosi, si fanno comprare i biglietti dagli atalantini La Gazzetta ripre… - ClaraPorta4 : RT @sportface2016: +++Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dell' #Eintracht di #Francoforte: sospeso il divieto di vendita dei biglietti p… -

...alle stelle al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht, ... Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Diego Armando Maradona' di. ...Comincia l'organizzazione. I tifosi dell'Eintrachtnon vogliono perdere la trasferta aper il ritorno degli ottavi di Champions League. La possibilità che possano spostarsi in Italia in realtà non è ancora certa. Il Tar della ...... nonostante l'impegno europeo che vedrà calare a Fuorigrotta l'Eintracht: ci saranno i ... Queste le formazioni ufficiali:(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; ...

Stretta del governo sulle curve, Napoli vietata ai tifosi dell'Eintracht Francoforte RaiNews

Il TAR ha accolto il ricorso dell’Eintracht Francoforte contro il divieto di vendita ai tifosi tedeschi dei biglietti per la gara contro il Napoli ...L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, impatta in casa. Nel match contro lo Stoccarda, terzultimo in classifica, valido per la 24esima giornata di Bundesliga, gli ...