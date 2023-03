Napoli Eintracht | Tar annulla divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti

(Di sabato 11 marzo 2023)to ildi andare aper idell’Francoforte. Il prossimo 15 marzo è in programma la gara di ritorno ritorno degli ottavi di Champions League traede inizialmente dagli osservatori per la sicurezza, era arrivato ildidei, per la gara in programma al Maradona ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dell' #Eintracht di #Francoforte: sospeso il divieto di vendita dei biglie… - ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - capuanogio : L’#Eintracht si lamenta e accusa lo Stato italiano di non aver fatto nulla per garantire ai tifosi tedeschi il diri… - Spazio_Napoli : Napoli-Eintracht aperta ai tifosi tedeschi, contromossa della Prefettura: cosa succederà - nili987 : @angelo_forgione L'Eintracht però dice che molto probabilmente ora ci sarà il ricorso della Prefettura di Napoli e… -

Coisp: 'Pronti a chiedere i danni' 'La sentenza del Tar Campania che ha annullato il divieto di vendita per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita......00 Trento - Budunost 20:15 Joventut - CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca Visualizza Eurocup CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00F. 21:00 R. Madrid - Liverpool CALCIO ...Foto di copertina: EPA/RONALD WITTEK - I tifosi dell'Francoforte durante la gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il

Napoli-Eintracht, il Tar accoglie l'istanza dei tedeschi: ci saranno i tifosi - Sportmediaset Sport Mediaset

Il club, prossimo avversario degli azzurri per il ritorno degli ottavi di Champions, ha pubblicato un comunicato ufficiale dopo la decisione favorevole del Tar in merito alla presenza dei tifosi tedes ...Il Tar ha accolto l'istanza cautelare dell'Eintracht Francoforte ed è per questo sospeso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania. I tifosi del club tedesco, quindi, potranno esser ...