Napoli-Eintracht | Tar accoglie ricorso | biglietti in vendita per i tedeschi

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – I tifosi dell’Francoforte potranno essere aper la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023. Il Tar della Campania ha infatti accolto l’istanza cautelare del club tedesco ed è per questo sospeso il divieto didei tagliandi ai residenti in Germania. Nel comunicato ufficiale si legge: “Il Tarl’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita in programma per il giorno 15 marzo 2023 traedFrankfurt, è stato disposto il divieto didei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio, con le precisazioni di cui in parte motiva e dunque con salvezza dei successivi provvedimenti ...

Ci saranno anche i tifosi dell'Eintracht Francoforte nella sfida di Champions League contro il Napoli che andrà in scena il 15 marzo allo stadio Maradona. Oggi il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dal club tedesco

La vendita dei biglietti per i tifosi dell'Eintracht Francoforte in vista del ritorno contro il Napoli è stato un tema ricorrente nelle ultime settimane. Il Ministero… Leggi ...Nuovo colpo di scena per quella che sarà Napoli-Eintracht Francoforte del prossimo mercoledì al Maradona: dopo il ricorso del club tedesco delle scorse ore con immediata urgenza, il ...