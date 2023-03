Napoli-Eintracht, il Tar sospende il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi tedeschi (Di sabato 11 marzo 2023) Ci saranno anche i tifosi dell’Eintracht Francoforte nella sfida di Champions League contro il Napoli che andrà in scena il 15 marzo allo stadio Maradona. Oggi il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dal club tedesco contro la decisione del ministero dell’Interno che vietava la vendita dei biglietti ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio. Il divieto generalizzato imposto dal Viminale si doveva principalmente a una questione di sicurezza e timore di scontri tra tifoserie. Nella gara d’andata in Germania, vinta dal Napoli per 2-0, c’erano state scene di tensione fuori dallo stadio. I tifosi dell’Eintracht hanno accolto i partenopei con striscioni offensivi e sticker con la scritta «Terroni di merda» ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Ci saranno anche idell’Francoforte nella sfida di Champions League contro ilche andrà in scena il 15 marzo allo stadio Maradona. Oggi il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dal club tedesco contro la decisione del ministero dell’Interno che vietava ladeiai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio. Ilgeneralizzato imposto dal Viminale si doveva principalmente a una questione di sicurezza e timore di scontri tra tifoserie. Nella gara d’andata in Germania, vinta dalper 2-0, c’erano state scene di tensione fuori dallo stadio. Idell’hanno accolto i partenopei con striscioni offensivi e sticker con la scritta «Terroni di merda» ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dell' #Eintracht di #Francoforte: sospeso il divieto di vendita dei biglie… - capuanogio : L’#Eintracht si lamenta e accusa lo Stato italiano di non aver fatto nulla per garantire ai tifosi tedeschi il diri… - ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - contrasti_sport : ?? P. Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’#Eintracht, ha detto che «il divieto del Napoli di vende… - Adnkronos : Napoli-Eintracht, Tar accoglie ricorso: biglietti in vendita per i tedeschi . #Adnkronos -