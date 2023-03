Napoli-Eintracht, il TAR accoglie l’istanza sui biglietti per gli ospiti. Ma ci sarà ricorso (Di sabato 11 marzo 2023) Napoli-Eintracht, il TAR accoglie l’istanza per i biglietti per i tifosi del settore ospiti. Ma il club partenopeo farà ricorso Il TAR ha accolto l’istanza presentata dall’Eintracht dopo che era stata sospesa la vendita dei biglietti per i residenti in Germania per il match di Champions con il Napoli. IL COMUNICATO – Sabato pomeriggio, il tribunale amministrativo competente ha accolto la richiesta di ingiunzione temporanea dell’Eintracht Frankfurt. Di conseguenza, il divieto di vendita di biglietti a persone residenti in Germania, pronunciato mercoledì contro l’SSC Napoli per il ritorno degli ottavi di finale, è stato dichiarato illegittimo. Per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023), il TARper iper i tifosi del settore. Ma il club partenopeo faràIl TAR ha accoltopresentata dall’dopo che era stata sospesa la vendita deiper i residenti in Germania per il match di Champions con il. IL COMUNICATO – Sabato pomeriggio, il tribunale amministrativo competente ha accolto la richiesta di ingiunzione temporanea dell’Frankfurt. Di conseguenza, il divieto di vendita dia persone residenti in Germania, pronunciato mercoledì contro l’SSCper il ritorno degli ottavi di finale, è stato dichiarato illegittimo. Per ...

