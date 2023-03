Napoli-Eintracht | il Tar accoglie il ricorso | i tifosi tedeschi saranno presenti al Maradona

(Di sabato 11 marzo 2023) Il Tar ha accolto ildell’Francoforte, contro il divieto di vendita dei biglietti, disposto dal prefetto di, nei confronti deidel club tedesco in tutti i settori dello stadio. Nel decreto, il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese,l’istanza cautelare presentata dalll’, difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri, Daniele Tuffali e Daniele Labbate, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del prefetto. La decisione del Tar consente aidell’di partecipare del match dello Stadio Diego Armando, valido per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League e in programma ...

Il giudice sblocca la vendita dei biglietti in Germania per la sfida di Champions al Maradona tra. Ma la Prefettura farà ricorso al Consiglio di Stato. Il Coisp: "Chiederemo i danni, se agenti resteranno ...... per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita in programma per il giorno 15 marzo 2023 traedFranfurt, è stato disposto il divieto ...Coisp: 'Pronti a chiedere i danni' 'La sentenza del Tar Campania che ha annullato il divieto di vendita per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita...

Napoli-Eintracht, il Tar accoglie l'istanza dei tedeschi: ci saranno i tifosi - Sportmediaset Sport Mediaset

"Non adeguatamente motivata" e "non proporzionata": così il tar definisce la decisione del prefetto di Napoli Claudio Palomba.La scelta del Governo italiano di vietare la trasferta ai tifosi tedeschi ha suscitato una scia di polemiche che non tende a fermarsi e dalla Germania sono partiti diversi attacchi al Ministro dell’In ...