Napoli-Eintracht, il divieto di trasferta ai tifosi tedeschi crea problemi anche a Glasner (Di sabato 11 marzo 2023) L’attenzione della squadra di Spalletti sarà rivolta solo al match con l’Atalanta di oggi, match importantissimo per allungare nuovamente il vantaggio con l’Inter e dare un ulteriore strappo al campionato. Riportarsi a +18 dai nerazzurri a dodici giornate dal termine della stagione sarebbe fondamentale per chiudere virtualmente il discorso scudetto e nel caso concentrarsi anche di più sulla Champions League. Champions League che vedrà gli azzurri impegnati mercoledì 15 marzo alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona: a Fuorigrotta arriva l’Eintracht Francoforte per la gara di ritorno degli ottavi di finale. Il Napoli dovrà difendere il 2-0 della gara d’andata firmato Osimhen e capitan Di Lorenzo per conquistare una qualificazione storica ai quarti di finale della massima competizione europea. Osimhen ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) L’attenzione della squadra di Spalletti sarà rivolta solo al match con l’Atalanta di oggi, match importantissimo per allungare nuovamente il vantaggio con l’Inter e dare un ulteriore strappo al campionato. Riportarsi a +18 dai nerazzurri a dodici giornate dal termine della stagione sarebbe fondamentale per chiudere virtualmente il discorso scudetto e nel caso concentrarsidi più sulla Champions League. Champions League che vedrà gli azzurri impegnati mercoledì 15 marzo alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona: a Fuorigrotta arriva l’Francoforte per la gara di ritorno degli ottavi di finale. Ildovrà difendere il 2-0 della gara d’andata firmato Osimhen e capitan Di Lorenzo per conquistare una qualificazione storica ai quarti di finale della massima competizione europea. Osimhen ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : L’#Eintracht si lamenta e accusa lo Stato italiano di non aver fatto nulla per garantire ai tifosi tedeschi il diri… - sportface2016 : +++Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dell' #Eintracht di #Francoforte: sospeso il divieto di vendita dei biglie… - pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - claudioruss : La vendita ai tifosi #Eintracht era stata vietata dal Ministero degli Interni, decisione ribaltata dal TAR dopo l'i… - bennygiardina : Il TAR Campania accoglie l'istanza presentata dall'@Eintracht sul divieto di vendita dei biglietti ai residenti in… -