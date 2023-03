Napoli-Eintracht, arriva la decisione del TAR sui biglietti ospiti (Di sabato 11 marzo 2023) Il TAR si è pronunciato in merito al divieto di vendere biglietti per la partita ad i tifosi ospiti residenti in Germania Il TAR ha sospeso il divieto di vendita dei biglietti riservati ai residenti in Germania per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. I tifosi ospiti potranno quindi recarsi al Maradona. La vendita era stata vietata dal Ministro degli Interni italiano a causa dell’alta possibilità di scontri dopo la partita d’andata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Il TAR si è pronunciato in merito al divieto di vendereper la partita ad i tifosiresidenti in Germania Il TAR ha sospeso il divieto di vendita deiriservati ai residenti in Germania per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League traedFrancoforte. I tifosipotranno quindi recarsi al Maradona. La vendita era stata vietata dal Ministro degli Interni italiano a causa dell’alta possibilità di scontri dopo la partita d’andata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dell' #Eintracht di #Francoforte: sospeso il divieto di vendita dei biglie… - capuanogio : L’#Eintracht si lamenta e accusa lo Stato italiano di non aver fatto nulla per garantire ai tifosi tedeschi il diri… - pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - ultimoranet : #Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare al Maradon… -