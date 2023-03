Napoli | domani gli esami strumentali per Kim

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Primavera, Napoli-Cagliari 1-0 - sscnapoli : ?? #NapoliAtalanta, biglietti in vendita da domani alle ore 15:00. - CORNERNEWS24 : #Calcio - Napoli: risentimento al polpaccio non grave per Kim Spalletti: sta bene, gli ho detto che domani si deve allenare - lucasr92_ : il @Inter perde a La Spezia, l'@Atalanta_BC perde a Napoli e la @OfficialSSLazio sta pareggiando a Bologna, cosa pu… - syfesa : RT @ros_wn63: Mio nipote è andato 3 volte al Maradona. Il Napoli ha pareggiato 2 volte e perso una. Stasera mi dice: “ Domani vado a veder… -

Kimgli ho detto che si deve allenare, mi ha detto che non c'erano problemi'. Sul suo ... Sulla responsabilità con i tifosi del: 'Abbiamo una responsabilità maggiore, perchè oltre ai ...... ' Sta benissimo , quando è uscito gli ho detto "non ti inventare niente perchéti alleni" - ... FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di- Atalanta 2 - 0 Torna a ...si vedrà la situazione di Meret che stasera non ha giocato per un fastidio al polso nel riscaldamento prima del match esarà esaminato dai medici del. . 11 marzo 2023

Ancora pioggia, temporali e grandine a Napoli e in Campania ... Fanpage.it

Come sempre prima delle gare di Serie A, sul sito ufficiale della Lega vengono presentati numeri e curiosità legati alle partite della giornata corrente. Di seguito proponiamo quelli in ...Domani si vedrà la situazione di Meret che stasera non ha giocato per un fastidio al polso nel riscaldamento prima del match e domani sarà esaminato dai medici del Napoli.