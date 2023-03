Napoli, disoccupati in piazza per difendere il reddito: “L’alternativa è il lavoro pagato 4 euro l’ora. Così si gioca sulla fame delle persone” (Di sabato 11 marzo 2023) A Napoli sale la tensione in vista del superamento del reddito di cittadinanza. La certezza di perdere gradualmente il sussidio, in una delle città con il più alto numero di percettori, sommata alle incertezze sui corsi di formazione obbligatoria e sui percorsi di inclusione lavorativa, di cui se ne sa ancora poco, genera rabbia. Per questo venerdì 10 marzo sono scesi in piazza decine di persone appartenenti a diversi gruppi di disoccupati organizzati come “7 Novembre” e “Cantiere 167 Scampia” per difendere la misura. “Qui non c’è lavoro o si lavora per 4 euro l’ora – dice una manifestante – togliere il reddito significa volere una rivoluzione”. I manifestanti chiedono anche percorsi formativi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Asale la tensione in vista del superamento deldi cittadinanza. La certezza di perdere gradualmente il sussidio, in unacittà con il più alto numero di percettori, sommata alle incertezze sui corsi di formazione obbligatoria e sui percorsi di inclusione lavorativa, di cui se ne sa ancora poco, genera rabbia. Per questo venerdì 10 marzo sono scesi indecine diappartenenti a diversi gruppi diorganizzati come “7 Novembre” e “Cantiere 167 Scampia” perla misura. “Qui non c’èo si lavora per 4– dice una manifestante – togliere ilsignifica volere una rivoluzione”. I manifestanti chiedono anche percorsi formativi che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CormaGodra76 : RT @Italiantifa: Non giustifichiamo mai la violenza,ma maestà il popolo ha fame..Questo perché si porta all'esasperazione le persone senza… - Italiantifa : Non giustifichiamo mai la violenza,ma maestà il popolo ha fame..Questo perché si porta all'esasperazione le persone… - stefanospidy : Corteo a difesa del Reddito di cittadinanza a Napoli, i disoccupati tentano di entrare in Comune: tensioni con la p… - egomodal : RT @TMassimo6: «NON CE LA FACCIAMO PIÙ» È il grido disperato di centinaia di cittadini disoccupati che difronte al comune di Napoli chiedo… - CARONTEII : RT @AGTW_it: #Disoccupati tentano irruzione in Comune #Napoli, respinti -