Napoli-Atalanta | uragano Kvaratskhelia | che gol per l’1-0 VIDEO

(Di sabato 11 marzo 2023) Khvichafirma il gol del vantaggio delcontro l’. Ed è una magia. Dribbling irresistibile dell’attaccante che evita tre difensori e lascia partire un destro imprendibile per Musso. Un gol favoloso che ha fatto scattare in piedi l’intero Maradona. Tredicesimo gol stagionale per il georgiano in un’annata impreziosita anche da 15 assist. Con quattro assist, Kvara è il secondo giocatore con più assist nel 2023 in Serie A. Oggi però non si parla di un assist, ma di un gol stupendo. SportFace.

Luciano Spalletti non le ha mandate a dire a Duvan Zapata al termine del primo tempo di. Mentre imboccava il tunnel degli spgolatoi l'allenatore è stato catturato dalle telecamere di DAZN mentre rimproverava con ampi cenni l'attaccante colombiano, ex degli ...In campo1 - 0 DIRETTA 60' GOL1 - 0! Rete di Kvaratskhelia! Il georgiano raccoglie l'assist di Osimhen, ubriaca la difesa dell'e insacca in porta. LA VIGILIA ...Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...

