Napoli-Atalanta: tornano le bandiere in Curva B (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Atalanta: tornano le bandiere. Almeno questo è quello che è accaduto segnatamente per la Curva B. Con il ritorno di diverse sigle di gruppi organizzati nella Curva più calda del tifo partenopeo, sono ritornate anche le bandiere. Il motivo per cui non c'erano state nelle partite precedenti è dovuto al fatto che molti di questi gruppi sono rimasti fuori poiché coinvolti negli scontri sull'A1 con gli ultras della Roma. E quindi, oltre al divieto di trasferte generalizzato per i tifosi del Napoli residenti in Campania, da parte del Ministero degli Interni era scattata anche la punizione per questi gruppi che, però, in occasione di Napoli-Atalanta, sono tornati ad occupare il proprio ...

