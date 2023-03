Napoli-Atalanta; Starace porta il caffé a Diletta Leotta in diretta a Dazn (Di sabato 11 marzo 2023) Simpatico fuori programma a Dazn, nel collegamento dal campo immediatamente prima del fischio d'inizio di Napoli-Atalanta. Durante il commento di Diletta Leotta insieme con Ciro Ferrara e Massimo... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 marzo 2023) Simpatico fuori programma a, nel collegamento dal campo immediatamente prima del fischio d'inizio di. Durante il commento diinsieme con Ciro Ferrara e Massimo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Sarà anche stato alla Juve ma il modo in cui @OfficialCiro sghignazza nel sentire il Maradona fischiare la formazio… - ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - sscnapoli : ?? #NapoliAtalanta, biglietti in vendita da domani alle ore 15:00. - MessaggeroSport : Diretta Napoli-Atalanta: Spalletti non fa turnover, Gasperini rilancia Zapata - ilmessaggeroit : Diretta Napoli-Atalanta: Spalletti non fa turnover, Gasperini rilancia Zapata -