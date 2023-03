Napoli-Atalanta oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 11 marzo 2023) oggi sabato 11 marzo (ore 18.00) si gioca Napoli-Atalanta, match valido per la 26ma giornata della Serie A. La partita andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, dove i padroni di casa vorranno certamente riscattarsi dopo l’ultima gara giocata tra le mura amiche contro la Lazio di Sarri. I partenopei guidati da mister Luciano Spalletti infatti, lo scorso 3 marzo hanno subito la prima sconfitta stagionale davanti il proprio pubblico. Un avvenimento rarissimo, che dunque porterà gli azzurri ad essere ancor più affamati contro la squadra bergamasca con al timone Gian Piero Gasperini. Ma occhio alle insidie, perché la Dea darà certamente filo da torcere ai padroni di casa. I nerazzurri infatti, non vincono una partita da ben tre giornate, e nelle ultime 5 partite hanno conquistato solamente 4 punti: 1 vittoria, tre ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)sabato 11 marzo (ore 18.00) si gioca, match valido per la 26ma giornata dellaA. La partita andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, dove i padroni di casa vorranno certamente riscattarsi dopo l’ultima gara giocata tra le mura amiche contro la Lazio di Sarri. I partenopei guidati da mister Luciano Spalletti infatti, lo scorso 3 marzo hanno subito la prima sconfitta stagionale davanti il proprio pubblico. Un avvenimento rarissimo, che dunque porterà gli azzurri ad essere ancor più affamati contro la squadra bergamasca con al timone Gian Piero Gasperini. Ma occhio alle insidie, perché la Dea darà certamente filo da torcere ai padroni di casa. I nerazzurri infatti, non vincono una partita da ben tre giornate, e nelle ultime 5 partite hanno conquistato solamente 4 punti: 1 vittoria, tre ...

