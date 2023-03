Napoli-Atalanta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 11 marzo 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Atalanta, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Anticipo di cartello, in cui la capolista prova a dimenticare in fretta la sconfitta subita contro la Lazio nello scorso turno di campionato, anche se inevitabilmente i pensieri dei partenopei saranno anche rivolti alla sfida di ritorno di Champions League della prossima settimana. Non è un periodo semplice per i bergamaschi, che non vincono da ben quattro partite e cercano di restare aggiancate alle prime della classe. La sfida è in programma oggi, sabato 11 marzo alle 18:00 allo Stadio Maradona di Napoli. diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventiseiesima giornata di. Anticipo di cartello, in cui la capolista prova a dimenticare in fretta la sconfitta subita contro la Lazio nello scorso turno di campionato, anche se inevitabilmente i pensieri dei partenopei saranno anche rivolti alla sfida di ritorno di Champions League della prossima settimana. Non è un periodo semplice per i bergamaschi, che non vincono da ben quattro partite e cercano di restare aggiancate alle prime della classe. La sfida è in programma, sabato 11 marzo alle 18:00 allo Stadio Maradona disulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa ...

Serie A 2022 - 2023, Napoli - Atalanta: le probabili formazioni

Seconda partita consecutiva al Maradona per il Napoli, oggi alle 18, contro l'Atalanta. Gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono riprendere la marcia dopo lo 0 - 1 con la Lazio. Politano prende il posto di Lozano nel tridente.

Napoli - Atalanta, le probabili formazioni

Questa sera alle ore 18 in campo la sfida tra Napoli e Atalanta, ecco le probabili formazioni con le scelte di Spalletti e Gasperini.

GAZZETTA - Osimhen-Lookman, le frecce nigeriane accendono Napoli-Atalanta

GAZZETTA - Napoli, Osimhen contro l'Atalanta punta a siglare il gol numero 50 in azzurro

La Gazzetta dello Sport parla dei numeri e dei record ancora da raggiungere dell'attaccante azzurro Victor Osimhen: "Considerando tutte le competizioni, da quando è arrivato a Napoli due anni e mezzo..."

GAZZETTA - Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: partono dal 1' Ndombele e Politano

La Gazzetta dello Sport, in vista di Napoli-Atalanta, prova ad anticipare le scelte di formazione di Spalletti e Gasperini. Con Mario Rui ancora squalificato toccherà nuovamente a Mathias Olivera part...