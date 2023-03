Napoli Atalanta | Meret in panchina all’ultimo momento | ecco il perchè

(Di sabato 11 marzo 2023), Alexva inSpalletti ha cambiato il suo portiere titolare Cambio forzato dell’ultimo minuto tra le fila del, con Alexche, inizialmente designato come titolare, andrà incon l’. Il motivo è stato svelato da Dazn: il portiere ha un problema al polso che si è riacutizzato nel riscaldamento.ilscende in campo Gollini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Queste le parole di Luciano Spalletti , tecnico del, prima della gara contro l'a Dazn : 'Confermo la formazione perché abbiamo potuto lavorare qualche giorno in più, poi abbiamo sempre le 5 sostituzioni e sappiamo di giocare sempre in ...Umberto Marino, dg dell', ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il: le dichiarazioni Il dg dell'Umberto Marino ha parlato a Dazn prima del match con il. PENSIERO DI GASPERINI - "Nulla di nuovo sotto il sole, sapete la nostra filosofia e andiamo ...Comincia l'organizzazione. I tifosi dell'Eintracht Francoforte non vogliono perdere la trasferta aper il ritorno degli ottavi di Champions League. La possibilità che possano spostarsi in Italia in realtà non è ancora certa. Il Tar della Campania ha infatti accolto il ricorso del club ...

Cambio di formazione per il Napoli. Non gioca Alex Meret, che era nell'elenco dei titolari, e al suo posto Pierluigi Gollini per l'esordio in campionato con gli azzurri proprio contro l'Atalanta, la ...Simpatico fuori programma a Dazn, nel collegamento dal campo immediatamente prima del fischio d'inizio di Napoli-Atalanta. Durante il commento di Diletta Leotta insieme con Ciro Ferrara e ...