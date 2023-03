Napoli-Atalanta, Meret ha dolore a un polso, gioca Gollini (Di sabato 11 marzo 2023) Cambio dell’ultimo minuto per la formazione del Napoli. Meret da forfait prima di scendere in campo, al suo posto giocherà Gollini. Con i calciatori già nel tunnel e pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita contro l’Atalanta il portiere del Napoli, Alex Meret viene sostituito da Gollini. Meret sarà in panchina a causa di un dolore al polso che si è riacutizzato durante il riscaldamento motivo per cui il tecnico Luciano Spalletti, ha preferito tenerlo in panchina L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Cambio dell’ultimo minuto per la formazione delda forfait prima di scendere in campo, al suo posto giocherà. Con i calciatori già nel tunnel e pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita contro l’il portiere del, Alexviene sostituito dasarà in panchina a causa di unalche si è riacutizzato durante il riscaldamento motivo per cui il tecnico Luciano Spalletti, ha preferito tenerlo in panchina L'articolo ilsta.

