Napoli - Atalanta | Meret è nella formazione ufficiale ma gioca Gollini | cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Sarà anche stato alla Juve ma il modo in cui @OfficialCiro sghignazza nel sentire il Maradona fischiare la formazio… - ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - sscnapoli : ?? #NapoliAtalanta, biglietti in vendita da domani alle ore 15:00. - Luis_CardosoCRF : Indo de Napoli x Atalanta. ???????? #NAPATA #ItalianoNaESPN - sportli26181512 : Napoli, infortunio per Meret: c'è l'esordio di Gollini: Non inizia nel migliore dei modi la sfida contro l'Atalanta… -

- Un divertente ed imprevisto siparietto in diretta tv ha colto alla sprovvista Diletta Leotta . È successo nel pre - partita di, con la conduttrice di Dazn sul prato del Maradona insieme a Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini . Mentre discutevano della sfida tra Spalletti e Gasperini è accaduta una scena fuori ...Cambio di formazione per il. Non gioca Alex Meret, che era nell'elenco dei titolari, e al suo posto Pierluigi Gollini per l'esordio in campionato con gli azzurri proprio contro l', la sua ex squadra. L'annuncio è ..., Alex Meret va in panchina all'ultimo momento: ecco perchè Spalletti ha cambiato il suo portiere titolare Cambio forzato dell'ultimo minuto tra le fila del, con Alex Meret che, ...

Cambio di formazione per il Napoli. Non gioca Alex Meret, che era nell'elenco dei titolari, e al suo posto Pierluigi Gollini per l'esordio in campionato con gli azzurri proprio contro l'Atalanta, la ...Simpatico fuori programma a Dazn, nel collegamento dal campo immediatamente prima del fischio d'inizio di Napoli-Atalanta. Durante il commento di Diletta Leotta insieme con Ciro Ferrara e ...