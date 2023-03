Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di sabato 11 marzo 2023) Per la ventiseiesima giornata di Serie A scenderanno in campo il Napoli e l’Atalanta. Le due squadre arrivano rispettivamente da una sconfitta e un pareggio. La partita d’andata finì con la vittoria del Napoli per 2-1. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta. Il Napoli di Luciano Spalletti arriva dalla sconfitta contro la Lazio per 1-0. Gli azzurri si trovano al primo posto in classifica con 65 punti frutto di ventuno vittorie, due pareggi e due sconfitte. Il Napoli cerca il riscatto per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo finale. Spalletti per questa partita dovrà fare a meno di Raspadori infortunato. Mancherà invece Mario Rui che dovrà scontare un altro turno di squalifica. L’Atalanta di Gian ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 marzo 2023) Per la ventiseiesima giornata di Serie A scenderanno in campo ile l’. Le due squadre arrivano rispettivamente da una sconfitta e un pareggio. La partita d’andata finì con la vittoria delper 2-1. Ecco di seguito ledi. Ildi Luciano Spalletti arriva dalla sconfitta contro la Lazio per 1-0. Gli azzurri si trovano al primo posto in classifica con 65 punti frutto di ventuno vittorie, due pareggi e due sconfitte. Ilcerca il riscatto per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo finale. Spalletti per questa partita dovrà fare a meno di Raspadori infortunato. Mancherà invece Mario Rui che dovrà scontare un altro turno di squalifica. L’di Gian ...

