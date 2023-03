Napoli-Atalanta, il magazziniere Tommy Starace porta il caffè a Diletta Leotta e al team Dazn (VIDEO) (Di sabato 11 marzo 2023) Comico siparietto nel pre partita di Napoli-Atalanta allo stadio Maradona. Il magazziniere del club azzurro, Tommy Starace, noto per i suoi VIDEO con Mertens nelle scorse stagioni, ha deciso di irrompere all’improvviso in diretta su Dazn, mentre Diletta Leotta interloquiva con gli ospiti Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini di temi tattici e di Lobotka, portando il caffè (sua nota caratteristica) e distribuendolo. Un momento comico prima di una partita molto importante, in alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Comico siparietto nel pre partita diallo stadio Maradona. Ildel club azzurro,, noto per i suoicon Mertens nelle scorse stagioni, ha deciso di irrompere all’improvviso in diretta su, mentreinterloquiva con gli ospiti Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini di temi tattici e di Lobotka,ndo il(sua nota caratteristica) e distribuendolo. Un momento comico prima di una partita molto imnte, in alto ecco il. SportFace.

