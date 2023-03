Napoli-Atalanta | Gasperini | E' stata una partita molto controllata dalle difese' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 11 marzo 2023): "Decisivo Kvara, ilfarà bene anche in Champions" Gian Piero, allenatore dell', ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col. Queste le sue parole: "Anche il, come noi, non ha tiratoin porta. E'una, perche' i punti pesano notevolmente. -afferma- Con la Lazio abbiamo subìtomeno. La bravura di Kvaratskhelia ha cambiato l'inerzia della. Nel primo tempo siamo stati poco bravi nelle ripartenze. Abbiamo fatto una buona gara. Nonostante unaabbastanza chiusa, ce ...