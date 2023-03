Napoli-Atalanta è anche Osimhen contro Lookman (Gazzetta) (Di sabato 11 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport presenta la sfida tra Napoli e Atalanta come la sfida tutta nigeriana tra Osimhen e Lookman Sono le frecce nigeriane ad accendere Napoli-Atalanta. La sfida nella sfida tra Victor Osimhen e Ademola Lookman e? destinata a regalare spettacolo al Maradona e a far gongolare Jose? Paseiro, c.t. delle Super Eagles accorso apposta in Campania. Victor con Spalletti ha fatto il salto di qualita?, gestendo meglio le energie e le letture dei momenti della gara, limitando alcune corse poco funzionali e aprendo il turbo ogni volta che serve. Adesso questo pomeriggio lo aspetta una sfida tutta in casa in cui darà il massimo Alla fame di diventare il miglior attaccante al mondo, alla rabbia per il ko con la Lazio e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Ladello Sport presenta la sfida tracome la sfida tutta nigeriana traSono le frecce nigeriane ad accendere. La sfida nella sfida tra Victore Ademolae? destinata a regalare spettacolo al Maradona e a far gongolare Jose? Paseiro, c.t. delle Super Eagles accorso apposta in Campania. Victor con Spalletti ha fatto il salto di qualita?, gestendo meglio le energie e le letture dei momenti della gara, limitando alcune corse poco funzionali e aprendo il turbo ogni volta che serve. Adesso questo pomeriggio lo aspetta una sfida tutta in casa in cui darà il massimo Alla fame di diventare il miglior attaccante al mondo, alla rabbia per il ko con la Lazio e ...

