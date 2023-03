Napoli-Atalanta, Djimsiti uscito per infortunio muscolare: dentro Demiral (Di sabato 11 marzo 2023) Cambio obbligato in casa Atalanta nel match esterno contro il Napoli al ‘Maradona’. Berat Djimsiti si è infortunato dopo un duello fisico con Osimhen. Un sospetto problema muscolare che nelle prossime ore sarà valutato con esami strumentali. Nulla di preoccupante, ma Gasperini ha optato per la sostituzione con Merih Demiral, chiamato quindi a prendere le redini della gestione Osimhen, capocannoniere del torneo. Nelle prossime ore il giocatore verrà esaminato, il tecnico spera che si sia fermato in tempo e che si tratti solo di un affaticamento. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Cambio obbligato in casanel match esterno contro ilal ‘Maradona’. Beratsi è infortunato dopo un duello fisico con Osimhen. Un sospetto problemache nelle prossime ore sarà valutato con esami strumentali. Nulla di preoccupante, ma Gasperini ha optato per la sostituzione con Merih, chiamato quindi a prendere le redini della gestione Osimhen, capocannoniere del torneo. Nelle prossime ore il giocatore verrà esaminato, il tecnico spera che si sia fermato in tempo e che si tratti solo di un affaticamento. SportFace.

