Napoli-Atalanta | bagno di folla al Maradona | che festa per le strade – FOTO

Napoli-Atalanta sold out allo stadio Diego Armando Maradona, i tifosi festosi tra le strade del capoluogo partenopeo. Piazzale Tecchio e le altre strade adiacenti allo stadio Diego Armando Maradona sono colme di persone. Oggi si gioca Napoli-Atalanta che potrete seguire live su Napolipiu.com. La sfida è fondamentale per gli uomini di Luciano Spalletti che devono riprendersi immediatamente dopo la sfida con la Lazio. La sconfitta contro l'Inter mette gli azzurri i condizione di poter allungare di nuovo sui nerazzurri. Una ottima opportunità che Osimhen e gli altri non vogliono perdere. Per l'occasione ci sarà il pienone allo stadio Maradona, con i tifosi a spingere il Napoli verso la conquista della ...

