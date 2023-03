Napoli-Atalanta 2-0 | Spalletti | “Kim è il centrale più forte del mondo”

(Di sabato 11 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato al termine della fondamentale vittoria per due a zero contro l’di Gian Piero Gasperini. Allo stadio Maradona i partenopei ottengono tre punti pesantissimi dominando i bergamaschi. Ora per tutto l’ambiente è importante riorganizzare energie fisiche e mentali per affrontare il ritorno della Champions League contro l’Eintracht.: “Reazione da grande squadra” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara dei suoi e del modo di giocare: “Tutto parte dalla pressione di Anguissa, recupera, Osimhen si fa trovare pronto e poi la passa a Kvaratskhelia che se gli dai le spalle sei morto. Sono partite di grandissimo livello, grandissime sfide del nostro campionato e rafforza la qualità della partita. ...

Curioso dover esordire contro la squadra proprietaria del cartellino (causa infortunio al polso di Meret). Un tempo tranquillo, poi tre buoni interventi per far capire che è da. Ilbatte 2 - 0 l'in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A decidere l'incontro i gol di Kvaratskhelia al 60' e Rrahmani al 77'.L'resta ferma in sesta posizione a quota 42. Ilparte bene e si rende pericoloso dopo poco più di cinque minuti con un sinistro dal limite di Politano, su cui Musso è attento. Poco ...

"Lo Scudetto è in arrivo alla stazione di Napoli! In treno, con il cellulare e l’ansia a mille Il sogno sta per diventare realtà Avanti amore mio. Avanti, Napoli! Una partita alla volta. Vinciamolo!" ...Su Spalletti Su Spalletti: "È stato molto umano con me da quando sono arrivato, i primi sei mesi a Firenze sono stati duri e non avevo più voglia di giocare. Avevo perso la… Leggi ...