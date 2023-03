Napoli - Atalanta 2 - 0 | rivivi la diretta | Kvara e Rrahmani firmano il ritorno alla vittoria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - GoalItalia : Il Napoli riprende la sua fuga ?? Superato l’ostacolo Atalanta ?? - tuttosport : IL #NAPOLI BATTE L’#ATALANTA: SCUDETTO SEMPRE PIÙ VICINO ?? Gli azzurri ritrovano i tre punti grazie all’ennesimo c… - claudioruss : Cosa è passato nella mente del tifoso del #Napoli quando Khvicha #Kvaratskhelia si è trovato in mezzo a otto calcia… - Paulorton014 : RT @TheEuropeanLad: FT: Napoli 2-0 Atalanta. 1. Napoli (68) 2. Inter (50) 3. Lazio (48) 4. AS Roma (47) -

FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di2 - 0 Torna a vincere ildopo la sconfitta con la Lazio. Al Maradona, la squadra di Spalletti batte 2 - 0 l'...Le parole di Gollini, al debutto con la maglia del: "É stato un debutto speciale soprattutto contro l'" Debutto con ilper Pierluigi Gollini, che ha parlato a fine partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. DEBUTTO - "Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in ......0 delnasce da una sua palla recuperata a centrocampo. Ma non solo. Perché c'è tutto il lavoro di contorno, nel momento in cui tiene in apprensione per 90 minuti l'intera difesa dell'...

Un Napoli convincente torna al successo contro l'Atalanta che, invece, si conferma in crisi di gioco e risultati, di seguito l'Editoriale. Il Napoli torna alla vittoria, e torna a +18 sull’Inter (in ...NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli vince 2-0 contro l’Atalanta e torna al successo in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, una discreta Atalanta viene punita dall’ennesima perla del fenomeno Kvara ...