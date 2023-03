Napoli-Atalanta 2-0 | gol di Kvaratskhelia e Rrahmani

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilbatte 2-0 l’in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. A decidere l’incontro i gol dial 60? eal 77?. In classifica gli azzurri sono sempre più primi a con 68 punti, 18 in più dell’Inter, mentre i nerazzurri bergamaschi restano fermi a quota 42 in sesta posizione. LA PARTITA – Ilparte bene e si rende pericoloso dopo poco più di cinque minuti con un sinistro dal limite di Politano, su cui Musso è attento. Poco dopo la squadra di Spalletti ci prova conche trova la pronta risposta del portiere ospite. A pochi minuti dal 45? ancora Politano con un mancino dall’interno dell’area: ancora attento l’estremo difensore argentino. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - GoalItalia : Il Napoli riprende la sua fuga ?? Superato l’ostacolo Atalanta ?? - tuttosport : IL #NAPOLI BATTE L’#ATALANTA: SCUDETTO SEMPRE PIÙ VICINO ?? Gli azzurri ritrovano i tre punti grazie all’ennesimo c… - nestquotidiano : Il Napoli batte l’Atalanta e riprende la marcia scudetto - IarajuliRamaz : RT @CucchiRiccardo: Il #Napoli torna alla vittoria. Partita grintosa ed offensiva contro un' #Atalanta chiusa. #Kvaratskhelia cambia le so… -

Gasperini ai microfoni di Dazn esamina la sconfitta della sua: "Abbiamo fatto la nostra gara, difensiva, sbagliando qualcosa sulle ripartenze. Globalmente la squadra ha tenuto bene il campo, poi queste gare viaggiano sui dettagli. Stavamo ...Prima volta in campo per Pierluigi Gollini , titolare a sorpresa stasera in. 'Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando sei in una squadra come iltutto viene più facile. Giocare con questi compagni è bello e gratificante, ci alleniamo e ci ...Amir Rrahmani torna al gol e a sorridere, il difensore delmette la firma sulla vittoria contro l': 'Quando mi sono fatto male fortunatamente i miei compagni hanno fatto un gran lavoro. Ora stiamo facendo bene, ci siamo divertiti anche questa ...

Prima volta in campo per Pierluigi Gollini, titolare a sorpresa stasera in Napoli-Atalanta. «Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando sei in una squadra come il Napoli tutto viene più facile.La Lazio è dimenticata, l’Eintracht Francoforte è avvisato. Il Napoli rende piccola piccola l’Atalanta dominando al ‘Maradona’ e allungando ancor più in vetta alla classifica, con l’Inter che precipit ...