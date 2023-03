Napoli-Atalanta 2-0, Gasperini: “Avversario forte, i dettagli hanno fatto la differenza” (Di sabato 11 marzo 2023) L’analisi, come dopo il ko di “San Siro” contro il Milan, è tutt’altro che negativa. Gian Piero Gasperini vede il bicchiere mezzo pieno al termine della sfida persa 2-0 con il Napoli. Curiosamente, lo stesso identico risultato di poche settimane fa contro i rossoneri. In questo momento, più di così, la sua Dea non può fare. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – spiega Gasp – riuscendo a limitare una squadra forte come il Napoli, che ha avuto una sola occasione da gol. Non è facile per noi affrontare certe partite, non dobbiamo dimenticare chi siamo. Nell’arco dei 90? abbiamo fatto ottime cose, pagando a caro prezzo una loro riaggressione in occasione del primo gol. Ma in generale siamo stati bene in campo, sbagliando forse qualcosa di troppo in fase di ripartenza”. Tutta la Serie A ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) L’analisi, come dopo il ko di “San Siro” contro il Milan, è tutt’altro che negativa. Gian Pierovede il bicchiere mezzo pieno al termine della sfida persa 2-0 con il. Curiosamente, lo stesso identico risultato di poche settimane fa contro i rossoneri. In questo momento, più di così, la sua Dea non può fare. “Abbiamoun ottimo primo tempo – spiega Gasp – riuscendo a limitare una squadracome il, che ha avuto una sola occasione da gol. Non è facile per noi affrontare certe partite, non dobbiamo dimenticare chi siamo. Nell’arco dei 90? abbiamoottime cose, pagando a caro prezzo una loro riaggressione in occasione del primo gol. Ma in generale siamo stati bene in campo, sbagliando forse qualcosa di troppo in fase di ripartenza”. Tutta la Serie A ...

