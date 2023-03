Nainggolan (Spal): «Bevo 20 drink e vado in campo lo stesso» (Di sabato 11 marzo 2023) Personaggio che fa discutere, calciatore dal passato importante e dal presente in Serie B, Radja Nainggolan si è confessato in un’intervista al Corriere della Sera. FELICITA’ – «Sono un calciatore e prima ancora un uomo che ha scelto di essere felice. Ho nella testa e nell’anima le sofferenze che ho vissuto da ragazzo. Eravamo poveri, mia madre faceva le pulizie e mille lavori extra per sostenerci. Mio padre ci ha lasciati che ero giovanissimo. Mi sono sacrificato per diventare un calciatore, guadagnare e far vivere bene i miei cari che come me e con me hanno sofferto». SORELLA GEMELLA – «É la persona più importante della mia vita, insieme abbiamo sofferto e gioito. E ne abbiamo passate tante». SABATINI HA DETTO CHE HA BEVUTO 8 SHOTTINI – «L’ho chiamato e gli ho detto che otto sono pochi. Ne Bevo anche venti. E che poi vado in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Personaggio che fa discutere, calciatore dal passato importante e dal presente in Serie B, Radjasi è confessato in un’intervista al Corriere della Sera. FELICITA’ – «Sono un calciatore e prima ancora un uomo che ha scelto di essere felice. Ho nella testa e nell’anima le sofferenze che ho vissuto da ragazzo. Eravamo poveri, mia madre faceva le pulizie e mille lavori extra per sostenerci. Mio padre ci ha lasciati che ero giovanissimo. Mi sono sacrificato per diventare un calciatore, guadagnare e far vivere bene i miei cari che come me e con me hanno sofferto». SORELLA GEMELLA – «É la persona più importante della mia vita, insieme abbiamo sofferto e gioito. E ne abbiamo passate tante». SABATINI HA DETTO CHE HA BEVUTO 8 SHOTTINI – «L’ho chiamato e gli ho detto che otto sono pochi. Neanche venti. E che poiin ...

