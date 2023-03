(Di sabato 11 marzo 2023) RadjaoraSpal, intervistato dal Corriere della Sera (da Monica Scozzafava e Andrea Sereni). «Sono un calciatore e prima ancora un uomo che ha scelto di essere felice. Ho nella testa e nell’anima le sofferenze che ho vissuto da ragazzo. Eravamo poveri, mia madre faceva le pulizie e mille lavori extra per sostenerci. Mio padre ci ha lasciati che ero giovanissimo. Mi sono sacrificato per diventare un calciatore, guadagnare e far vivere bene i miei cari che come me e con me hanno sofferto». Si racconta che creavo problemi negli spogliatoi, ma da Piacenza, al Cagliari,Roma e all’Inter ho avuto buoni rapporti con tutti. Ci sono compagni che sento ancora oggi». Spalletti? «A Roma benissimo, all’Inter ho giocato poco ma comunque ho fatto 6 gol in 29 partite. Mi ha sempre detto le cose in faccia. L’ho sentito ultimamente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... varrialeparody : RT @napolista: Nainggolan: «Mai alla Juventus, vincevano non solo per bravura. Erano agevolati» Al Corsera: «Eravamo poveri, mia madre fac… - napolista : Nainggolan: «Mai alla Juventus, vincevano non solo per bravura. Erano agevolati» Al Corsera: «Eravamo poveri, mia… - soralhellas : @RiccardoLuppino @scollo84 @marcopav10 Gini non è mai stato molto più forte del Nainggolan di una volta - FcInterNewsit : Nainggolan: 'All'Anversa mi hanno trattato come un parassita nonostante l’impegno non sia mai mancato' - violanews : #Sabatini mai banale su #Nainggolan -

Radja, 34 anni, ha giocato e gioca in Italia da anni. E da anni è inseguito dalla sua cattiva ... Anzi, è il contrario: "La natura mi ha fatto un dono: ho un fisico che non harisentito ...Zuculini ha speso poi belle parole sue Prati: "Radja è umile, scherza con tutti e ... Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non haaccettato fondi ...non ha dubbi: "La squadra ha abbastanza qualità per salvarsi, e la vittoria di domenica ... Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non haaccettato ...

Radja Nainggolan: «Sì, ho bevuto anche 20 drink ma il giorno dopo ero in campo» Corriere della Sera

Il centrocampista della Spal si racconta: «Sono nato povero e ho sofferto, adesso voglio essere felice. Scelgo di essere uomo oltre che calciatore. Conte Non mi volle, ma fu onesto e me lo disse. La ...Il primo aprile tornerà alla Domus da avversario, però nell’animo resta rossoblù: «Verrò per vincere, lo dico per rispetto» ...