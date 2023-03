Musetti-Mannarino stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

(Di sabato 11 marzo 2023) Lorenzosfiderà Adriannel secondo turno deldi, in programma dall’8 al 19 marzo. Dopo la più che negativa trasferta sulla terra rossa sudamericana, il giovane tennista toscano torna sul veloce e prova a reagire e riacquisire fiducia nei due mille statunitensi. L’esordio nel deserto californiano non è dei più semplici, controche con il suo stile di gioco è sempre in grado di creare grattacapi. Al primo turno l’esperto tennista transalpino si è imposto su Dominic Thiem dopo essersi trovato anche a due punti dal perdere il match nel tie-break decisivo del terzo parziale. Partita complicata, m l’allievo di Tartarini è chiamato ad una reazione. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportFramesit : ?? Indian Wells: stop per Berrettini e Giorgi Matteo cede in tre set a Daniel 7-6 0-6 6-3, Camila si fa rimontare da… - Tomas1374 : Sotto a chi tocca! Italia vs Francia nel deserto #Sinner vs #Gasquet sarà il 1° match di stasera alle 20 #Musetti v… - federtennis : ?? Indian Wells: stop per Berrettini e Giorgi Matteo cede in tre set a Daniel 7-6 0-6 6-3, Camila si fa rimontare da… - Bertolca10 : Oltre a Matteo #Berrettini, oggi saranno in campo #Sinner vs. Gasquet e Lorenzo #Musetti che se la vedrà con l'altr… - Sinnerc4 : RT @lorenzofares: Un vero e proprio incrocio Italia - Francia, al 2T del #BNPParibasOpen di #IndianWells #Sinner ???? vs Gasquet ???? (64 67 6… -

...00 - (9) Hurkacz vs (LL) Popyrin STADIUM 5 Ore 20:00 - (24) Evans vs Draper a seguire - Fuscovics vs (16) De Minaur a seguire -vs (19)a seguire - (Q) Hijikata vs (30) Baez STADIUM ...TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo oggi, sabato 10 marzo, come 3°match dalle 20:00 italiane. La copertura televisiva dell'evento sarà affidata a ......In un eventuale terzo turno l'altoatesino potrebbe affrontare Lorenzoin un derby tutto italiano. Il carrarino, tuttavia, non avrà un impegno semplice contro l'altro francese Adrian

MUSETTI-MANNARINO STASERA in TV: ORARIO, CANALE e ... SPORTFACE.IT

All’orizzonte si intravede un possibile derby azzurro, infatti per chi avrà la meglio si assicurerà un posto per i sedicesimi di finale contro il vincente di Musetti-Mannarino. Jannik Sinner torna in ...Lorenzo Musetti sfiderà Adrian Mannarino nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall'8 al 19 marzo.