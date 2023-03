Multa per lo striscione umanitario: si muove la politica e il “caso Athletic Brighela” arriva in Parlamento (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo. Un messaggio umanitario e solidale, per le vittime della tragedia in mare a Cutro, dove hanno perso la vita oltre 70 persone: è quello che domenica pomeriggio ha voluto lanciare l’Athletic Brighela, formazione bergamasca che milita in Terza Categoria, tramite uno striscione esposto al centro del campo prima della sfida contro il River Negrone. “Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare”: una presa di posizione chiara, che è costata però alla società bergamasca ammende per 550 euro e due lunghe squalifiche per allenatore e capitano. Il caso è esploso giovedì, dopo la pubblicazione dei provvedimenti del Giudice sportivo, e subito ha sollevato un’ondata di indignazione e polemiche: tantissimi i messaggi di solidarietà, molte anche le proposte di sostegno economico per saldare il debito con la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo. Un messaggioe solidale, per le vittime della tragedia in mare a Cutro, dove hanno perso la vita oltre 70 persone: è quello che domenica pomeriggio ha voluto lanciare l’, formazione bergamasca che milita in Terza Categoria, tramite unoesposto al centro del campo prima della sfida contro il River Negrone. “Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare”: una presa di posizione chiara, che è costata però alla società bergamasca ammende per 550 euro e due lunghe squalifiche per allenatore e capitano. Ilè esploso giovedì, dopo la pubblicazione dei provvedimenti del Giudice sportivo, e subito ha sollevato un’ondata di indignazione e polemiche: tantissimi i messaggi di solidarietà, molte anche le proposte di sostegno economico per saldare il debito con la ...

