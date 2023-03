Mourinho, tutte le dichiarazioni in Procura: cosa è successo negli spogliatoi con Serra (Di sabato 11 marzo 2023) Il verbale della Procura Federale rivela le dichiarazioni di Josè Mourinho durante l'interrogatorio davanti alla Corte d'Appello. Al tecnico giallorosso è stata confermata la squalifica di due turni, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 marzo 2023) Il verbale dellaFederale rivela ledi Josèdurante l'interrogatorio davanti alla Corte d'Appello. Al tecnico giallorosso è stata confermata la squalifica di due turni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tutte le dichiarazioni di Mourinho in Procura: 'Serra è un bugiardo, mi ha provocato': 'Gli ho detto “sei un bugiar… - cmdotcom : Tutte le dichiarazioni di #Mourinho in Procura: '#Serra è un bugiardo, mi ha provocato. Io nello spogliatoio...' - CodegaMatteo : @giusmusa @avvliguori1 @capuanogio Propri perché è più complessa le carte vanno messe tutte in tavola e non si deci… - PagineRomaniste : #Nainggolan: 'A #Roma arrivavo in ritardo. Il club andò su tutte le furie per quel famoso Capodanno' #ASRoma… - ClaudioAgos : RT @zivkomir: @mike_fusco Su Lotito e Chinè oggi c'è vergognosa conferma: Mourinho è stato fatto andare in panchina con la @juventusfc e al… -