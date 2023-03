Mourinho squalificato, per Roma - Sassuolo i tifosi allo stadio con un fazzoletto bianco: la protesta del popolo giallorosso (Di sabato 11 marzo 2023) Un fazzoletto bianco per non arrendersi. Un fazzoletto bianco non sempre è segno di resa, di sconfitta, di essere pronti ad accettare le umiliazioni e l'arroganza del nemico. Un fazzoletto bianco non ... Leggi su leggo (Di sabato 11 marzo 2023) Unper non arrendersi. Unnon sempre è segno di resa, di sconfitta, di essere pronti ad accettare le umiliazioni e l'arroganza del nemico. Unnon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??#Mourinho squalificato due giornate: la reazione dello Special One non si è fatta attendere. Vi ricorda qualcosa??? - infoitsport : Mourinho “in manette”: squalificato per due giornate, Roma in silenzio stampa - c_sim_48 : @CheccoCasano Non è che se si prova che Serra ha provocato allora Mourinho viene assolto... Se ha reagito non può non essere squalificato - Finiz1Cristiano : RT @calciomercatoit: ??#Mourinho squalificato due giornate: la reazione dello Special One non si è fatta attendere. Vi ricorda qualcosa??? ht… - MrRuggeri0 : RT @gippu1: La polemica sugli allenatori squalificati si piazza al secondo posto della mia personale Scala dell'Inutilità, dietro solo alle… -