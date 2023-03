Motomondiale | test Portimao | Bagnaia leader in prima giornata davanti a Marini

(Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - (Adnkronos) - Francesco 'Pecco'è il più veloce nelladi. Il piemontese della Ducati gira in 1:38.771, ad appena 50 millesimi dal record della pista realizzato proprio da lui nelle qualifiche del 2021 (1:38.725). Il campione del mondo in carica ha usato la carena evoluzione con i diffusori laterali. Molto bene anche Luca(2°) con la Desmosedici GP22. Terzo posto per Maverick Vinales con l'Aprilia che ha provato due ali innovative: le "fork wings" attaccate alla forcella e un'altra ala al forcellone posteriore. Ottavo il vice campione Fabio Quartararo con la Yamaha, solo 19° l'otto volte iridato Marc Marquez.

Nel primo giorno di prove le Desmosedici dimostrano una netta superiorità: secondo è Luca Marini (Mooney VR46). Bene l'Aprilia, male Yamaha

