MotoGp | test a Portimao | è dominio Ducati Bagnaia davanti a tutti - Sport - Motomondiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?? ?????????????? ??` ???? ??????` ???????????? ?????????? ?????????? ???????????????? ???? ???????? ?? ???????????????? I TEMPI ? - zazoomblog : MotoGP Test Portimao 2023: Francesco Bagnaia svetta nella prima giornata Aprilia rivoluzionaria - #MotoGP #Portimao… - samuelnf8 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????????? ??` ???? ??????` ???????????? ?????????? ?????????? ???????????????? ???? ???????? ?? ???????????????? I TEMPI ? - Sport_Fair : Giornata interessante per i test di #MotoGP a #Portimao: il campione del mondo #Bagnaia suona subito la carica - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Test Portimao: dominio Ducati nel day-1, Bagnaia davanti a tutti #MotoGp #Bagnaia #Ducati -

Nel primo giorno di prove le Desmosedici dimostrano una netta superiorità: secondo è Luca Marini (Mooney VR46). Bene l'Aprilia, male Yamaha e ...La classifica deia Portimão Francesco Bagnaia ha concluso la prima giornata dia Portimao in 1'38″771 a 46 millesimi dal record della pista che gli appartiene. Il campione del mondo in ...In un turno caratterizzato da sole, vento e 30 gradi, Portimao ospita la due giorni diche precede il via della2023, i re del sabato sono Bagnaia, Marini e Vinales. Il campione del mondo firma il tempo migliore (1:38.771) sfiorando il record della pista firmato nel 2021 (1:...

MotoGP, test di Portimao: le FOTO dal Portogallo Sky Sport

8) In Casa Yamaha si è lavorato su configurazioni aerodinamiche differenti, con Franco Morbidelli nuovamente piuttosto staccato dal compagno di squadra Fabio Quartararo; 9) In Casa Honda, la notizia ...In un turno caratterizzato da sole, vento e 30 gradi, Portimao ospita la due giorni di test che precede il via della MotoGP 2023, i re del sabato sono Bagnaia, Marini e Vinales. Il campione del mondo ...