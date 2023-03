MotoGP, Paolo Ciabatti sulla GASGAS: “Tutti sanno che è una KTM, ma se si può perché non farlo?” (Di sabato 11 marzo 2023) La nuova stagione del Motomondiale è sempre più vicina al suo esordio, con il primo GP dell’anno in programma a Portiamo il 26 marzo; nel mentre, piloti e team sono impegnati sullo stesso circuito portoghese per i test pre-stagionali. Il nuovo campionato propone importanti novità come, tra le altre, l’ingresso in MotoGP della GASGAS. Si tratta, a Tutti gli effetti, di un team satellite della KTM, il che ha indotto più di qualche critica da parte degli addetti ai lavori; infatti, GASGAS, KTM e Husqvarna sono brand appartenenti al Gruppo Pierer, dunque la possibilità di avere più moto in differenti categorie è sia una scelta di marketing che una decisione presa con l’obiettivo di poter incrementare le prestazioni. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) La nuova stagione del Motomondiale è sempre più vicina al suo esordio, con il primo GP dell’anno in programma a Portiamo il 26 marzo; nel mentre, piloti e team sono impegnati sullo stesso circuito portoghese per i test pre-stagionali. Il nuovo campionato propone importanti novità come, tra le altre, l’ingresso indella. Si tratta, agli effetti, di un team satellite della KTM, il che ha indotto più di qualche critica da parte degli addetti ai lavori; infatti,, KTM e Husqvarna sono brand appartenenti al Gruppo Pierer, dunque la possibilità di avere più moto in differenti categorie è sia una scelta di marketing che una decisione presa con l’obiettivo di poter incrementare le prestazioni. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo della Ducati,, ...

