MotoGP oggi in tv | Test Portimao 2023 | orari 11 marzo | dove vederli | programma | streaming

(Di sabato 11 marzo 2023) Quest’, sabato 11, l’autódromo internacional do Algarve ospiterà la prima giornata dell’ultima finestra deicollettivi pre-stagionaliin vista del Motomondiale. Piloti e team della classe regina a confronto dunque in quel disulla stesso tracciato che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio inaugurale del campionato. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 10.30 L’attività in pista si svilupperà dalle ore 10.30 alle 18.30 italiane (9.30-17.30 locali), mentre a seguire è previsto un quarto d’ora supplementare per le prove di partenza. Otto ore intense ed importanti soprattutto per alcune squadre, alla ricerca di riscontri positivi dopo aver fatto fatica a trovare la giusta direzione ...

L’Aprilia Racing Team è pronto a togliere i veli alle moto 2023. Nella stagione di MotoGP che sta per iniziare, in sella alle RS-GP ci saranno Maverick Viñales e Aleix Espargaro. Seguite con noi la pr ...La nuova stagione del Motomondiale si avvicina sempre più al suo esordio, previsto per il 26 marzo con il Gran Premio del Portogallo 2023. Prima, però, i piloti affronteranno i test sullo stesso circu ...