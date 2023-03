MotoGP, Luca Marini: “Lavoreremo sulle pastiglie dei freni e poi sull’elettronica: utili per il resto della stagione” (Di sabato 11 marzo 2023) La nuova stagione del Motomondiale è ormai prossima all’inizio: in vista del primo Gran Premio dell’anno, in Portogallo, in programma il 26 marzo, saranno fondamentali i test a Portimão che si svolgeranno domani, sabato 11 marzo, e domenica 12. Luca Marini ha le idee chiare sul da farsi nelle due sessioni previste. Queste le parole del pilota azzurro in vista dei test di domani, riportate dal portale tedesco Speedweek: “Nelle prime due ore Lavoreremo sulle pastiglie dei freni, poi le metteremo da parte per il resto della stagione. Nel nuovo formato del fine settimana abbiamo solo una prova libera per fare questo lavoro, non si possono più perdere tempo con queste cose“. MotoGP, Aleix Espargaró: “Ci ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) La nuovadel Motomondiale è ormai prossima all’inizio: in vista del primo Gran Premio dell’anno, in Portogallo, in programma il 26 marzo, saranno fondamentali i test a Portimão che si svolgeranno domani, sabato 11 marzo, e domenica 12.ha le idee chiare sul da farsi nelle due sessioni previste. Queste le parole del pilota azzurro in vista dei test di domani, riportate dal portale tedesco Speedweek: “Nelle prime due oredei, poi le metteremo da parte per il. Nel nuovo formato del fine settimana abbiamo solo una prova libera per fare questo lavoro, non si possono più perdere tempo con queste cose“., Aleix Espargaró: “Ci ...

